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Общество31 мая 2021 10:50

Краснодарский край попал в топ-10 лучших регионов России по социально-экономическому развитию

Регион сохранил место в десятке субъектов с лучшими результатами по итогам 2020 года
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию. За прошлый год первые строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. За ними идут Ханты-Мансийский автономный округ, Югра и Московская область. Краснодарский край замкнул десятку лучших регионов России по социально-экономическому развитию с 58 баллами.

- Рейтинг составлялся исходя из различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов: масштабам и эффективности экономики, а также показателям бюджетной и социальной сфер, - сообщили эксперты РИА Новости, которые подготовили рейтинг.

Рейтинг РИА

Рейтинг РИА

Отмечается, что регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции. Эти субъекты с большой долей вероятности сохранят свои позиции и по итогам за 2021 год.