В Краснодарском крае 1 июня пройдет флешмоб «Мы – дети Кубани»

День защиты детей на Кубани будет туристическим

Краснодарский край будет отмечать День защиты детей масштабным флешмобом «Мы – дети Кубани». Акция пройдет во всех регионах 1 июня с 12:00 до 15:00. В ней примут участие около пяти тысяч подростков от 11 до 17 лет.

- Школьники отправятся в турпоходы. Как только группы придут на место, участники представят заранее подготовленные девизы на пропаганду ЗОЖ, а еще запустят в небо воздушные шары, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На протяжении всего мероприятия будет идти онлайн-трансляция из каждого муниципалитета.