Все лето в автобусах Сочи будут действовать скидки при оплате картой

Эта система направлена на популяризацию бесконтактной оплаты

С 1 июня по 30 сентября 2021 года в автобусах Сочи начнет действовать система скидок. Жители и гости курорта с картой «Мир» смогут платить за проезд на шесть рублей меньше. Акцию введут на всех маршрутах города. Об этом сообщает пресс-служба сочинской администрации.

- Бесконтактный метод расчета популярен у пассажиров из-за его простоты и безопасности. Кроме того, мы не просто так вводим его в сезон отпусков, чтобы им могли пользоваться и отдыхающие, - сказала директор по развитию продуктов, цифр и техсервисов системы «Мир» Мария Тачилова.

За первый квартал в автобусах и маршрутках Сочи картой расплатились около 14,3 миллионов человек, а это 65% от общего потока.