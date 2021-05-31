Экс-главу из Щербиновского района снова поймали на растрате имущества

Мужчину уволили в 2020 году за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Щербиновского района отправила в суд уголовное дело в отношении экс-главы Екатериновского сельского поселения. Его обвиняют в растрате имущества.

По версии следствия, когда еще обвиняемый был главой, с 1 января по 31 декабря подделал документы о расходах на служебный автомобиль. Таким образом, ему удалось похитить из бюджета около 190 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Щербиновский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, это тот самый глава, который был уволен в 2020 году за коррупцию. Он покрывал растраты своей родственницы, после чего прокурор выписал предписание устранить все нарушения. Однако конфликт интересов смогли преодолеть только увольнением.