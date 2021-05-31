В Краснодаре напомнили о запрете купания в реке Кубань

В Краснодаре обсудили безопасность на водоемах в летний период Фото: Влад КОМЯКОВ

Купаться в реке Кубань в Краснодаре запрещено и опасно. Об этом сообщили на планерном совещании в мэрии города.

- Гидрологические характеристики реки Кубань – это сильное течение, ямы, водовороты, а также состояние воды по гигиеническим нормативам в водных объектах, расположенных на территории города, не соответствуют требованиям, предъявляемым к местам для купания людей, - сказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Также в мэрии добавили, что каждый год в неустановленных местах в водоемах города тонут порядка 20 человек.

В Краснодаре продолжают информировать жителей о требованиях безопасности в местах, запрещенных для купания. В настоящее время в опасных местах возле водоемов установлено более 160 запрещающих знаков.