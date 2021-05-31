В Краснодаре за счет облигаций приведут в порядок еще четыре дороги

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре начнут ремонт еще на четырех улицах – Ким, Мира, Кубанской набережной и Октябрьской. На эти цели возьмут 400 миллионов из облигаций. Остальные средства уйдут на содержание улиц и ямочный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Дополнительные средства появились за счет разделения строительства Почтового тракта сразу на два этапа, - уточнили в мэрии.

Строительство Почтового тракта рассчитано на два года, и деньги физически не будут освоены. Так как это заем, то деньги нужно будет направить на строительство других объектов.