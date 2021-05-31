Иван Дорн выступит на Гран-при России «Формула-1» в Сочи

А главный герой музыкальных гонок выступит 25 сентября. Его имя пока неизвестно Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иван Дорн приедет в Сочи с концертом 26 сентября. Именно он завершит концертную программу Гран-при России «Формулы-1».

- Выступление Ивана Дорна – это всегда сумасшедшие танцы, фирменный саунд, неповторимые интонации и, конечно, сумасшедшая харизма, - отмечают организаторы концерта.

Напомним, восьмой Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября. Хедлайнер музыкальной программы выступит 25 сентября. О том, кто это будет, пока не сообщается.

Все концерты и выступления на «Формуле-1» входят в стоимость билета на само мероприятие.