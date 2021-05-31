Морской пляж курорта «Роза Хутор» откроется 1 июня

Фото: «Роза Хутор»

1 июня, в первый день лета, «Роза Хутор» открывает пляж на берегу Черного моря. Так что гости курорта могут совместить отдых в горах и на море.

- Для наших гостей организуется специальный трансфер. Шаттлы между горным курортом и побережьем в Имеретинской низменности будут курсировать дважды в день, - рассказала начальник пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.

К новому летнему сезону на пляже была обновлена входная группа, увеличена зона тенистого аэрария и продлен пандус в море для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь появилась зона для занятий спортом, расширена детская анимационная программа. Четвертый год подряд пляж «Роза Хутор» отмечается международной экологической наградой «Голубой флаг».

Фото: «Роза Хутор»

- Одним из главных требований сертификата «Голубой флаг» является экологическая безопасность. На пляже организованы дополнительные пробы воды, уборка пляжной территории, селективный сбор мусора. Установлены специальные стенды с информацией об обитателях Черного моря. В этом году будут проводиться программы по популяризации экологического формата, - отметила Кристина Вексельберг.

Помимо правил сертификата «Голубой флаг» на пляже «Роза Хутор» выполняются и все необходимые требования Роспотребнадзора.