В Новороссийске нашли останки двух бойцов Красной армии

Фото: поисковой центр Новороссийска

29 мая в селе Васильевка, что под Новороссийском, строители нашли несколько боеприпасов времен ВОВ. Они пригласили на место поисковиков. Специалист-кинолог Наталья Береза и сотрудники Новороссийского центра нашли гранату Ф-1, 1 гранату РГД-33, три гранаты РОГ-43, 22 патрона 7,62мм и 11 патронов 9мм.

Тут же были найдены и подошвы от сапог. Это стало сигналом для поиска останковю

Фото: поисковой центр Новороссийска

- 30 мая из земли были извлечены останки двух красноармейцев. Поскольку при бойцах были найдены гранаты РОГ-43, принятые на вооружение в 1943 году и изготавливавшиеся на военных предприятиях Кавказа, найденные бойцы погибли в сентябре 1943 года при освобождении села Васильевка, - сообщили в центре поисковых работ города Новороссийска.

В итоге все боеприпасы классифицировали и подготовили к обезвреживанию. Останки бойцов перезахоронят в сентябре 2021 года.