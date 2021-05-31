На Кубани ищут грибника, который два дня назад ушел в лес и не вернулся

Этого мужчину ищут волонтеры. Фото: Лиза Алерт

Волонтеры уже два дня прочесывают лес в Апшеронском районе в поисках 83-летнего Александра Басос. Мужчина еще 29 мая ушел за грибами и до сих пор не вернулся.

- Александр Федорович сам из хутора Травалев, что в Апшеронском районе, - говорят поисковики «Лизы Алерт». - Он – среднего телосложения, его рост - 175 см, волосы - седые короткие, глаза карие.

Фото: Лиза Алерт

В тот день на мужчине была синяя байковая рубашка в клетку, спортивные брюки и серые ботинки на толстой подошве.

Уже два дня ровно в пять утра добровольцы выходят в лес, чтобы найти мужчину. Но пока поиски не увенчалась успехом. Если кто видел мужчину, просьба сообщить в полицию.