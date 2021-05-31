В Сочи полицейские помогли доставить двухлетнего мальчика в больницу

Родители мальчика благодарят полицейских за помощь

Инспекторы ДПС Алексей Доброхотов и Анатолий Чуприн патрулировали Центральный район Сочи и заметили автомобиль Volkswagen, который ехал по встречке. Инспекторы остановили машину, чтобы остановить нарушителей, но оказалось, что внутри салона находился двухлетний ребенок без сознания, которому экстренно требовалась помощь.

- Так как дороги в городе были сильно загружены, правоохранители сопроводили автомобиль с мальчиком в местную больницу. Врачи оказали ребёнку квалифицированную медпомощь, отметив, что на момент поступления он находился в критическом состоянии: на фоне высокой температуры начались судороги и затруднилось дыхание, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Так, оперативность полицейских спасла жизнь двухлетнему мальчику.