В Краснодар через десять дней вернутся платные парковки

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре завершились торги на обслуживание парковок. Контракт с подрядчиком планируют подписать за десять дней. Работа по приему платежей и эксплуатации будет идти с момента заключения контракта.

Согласно договору, подрядчик должен будет только содержать оборудование. Все вырученные средства от оплаты парковки и штрафы пойдут в муниципальный дорожный фонд.

Кроме того, власти начали обсуждение дифференцированного тарифа на парковках в центре города.

- Сейчас стоимость коммерческой парковки, например, на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской составляет 100 рублей, а на муниципальной платной — 30 рублей,- отметил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Отметим, что дифференцированный (разный) тариф увеличивает оборот мест на парковке.