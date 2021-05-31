Проезд в автобусах Новороссийска будет на 6 рублей дешевле при оплате картой «Мир»

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Тема безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Новороссийска получила новое развитие. С 1 июня до 30 сентября 2021 года при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактными банковскими картами «Мир» любого банка, поездка обойдется на шесть рублей дешевле. Достаточно приложить карту к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

Акция запущена платежной системой «Мир» при поддержке Администрации Новороссийска, оператора ООО «Сервис-Проф», а также Сбербанка, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте. При этом оплата проезда со скидкой доступна держателям бесконтактных карт «Мир» любого банка. На текущий момент 158 банков выпускают карты «Мир». Скидка действует на городских и пригородных маршрутах, которые реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте.