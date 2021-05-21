В кадетской школе Анапы открылся новый спортзал

В церемонии приняли участие председатель краевого парламента Юрий Бурлачко и депутат Государственной Думы Иван Демченко. Также в качестве почётных гостей - председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, первые лица города- курорта.

На торжественной линейке спикер ЗСК поздравил учащихся с окончанием учебного года и появлением в школе полноценного современного спорткомплекса. Это важно не только для кадетов, но и в целом, для поселка Пятихатки, где расположено учебное заведение. В новом зале предусмотрены две зоны: для игровых видов спорта и занятий единоборствами. Вокруг зала обустроена территория, есть новая асфальтовая дорога. Планируется, что зал должен работать постоянно, чтобы его могли посещать все дети поселка, чему, безусловно, рады не только школьники, но и их родители.

- Наслышан о ваших спортивных успехах в самбо, смешанных единоборствах, армрестлинге, легкой атлетике, победах в эстафетах и марафонах. Вы не только отстаиваете спортивную честь лицея и родного города, но и выступаете за Кубань на общероссийских соревнованиях в составе краевых команд. А теперь у вас появилась возможность заниматься спортом в более комфортных условиях, – подчеркнул председатель ЗСК, обращаясь к воспитанникам.

В свою очередь депутат Госдумы Иван Демченко сказал, что четыре года назад директор школы обратился к депутатам с просьбой о ремонте школы.

Напомним, возведение спортзала на территории кадетской школы началось в 2019 году по инициативе Юрия Бурлачко и Ивана Демченко. Проект поддержали и краевые власти. Бюджету это обошлось около 36 млн рублей. Строительство объекта находилось на особом контроле законодателей. У школы появились гардеробная, раздевалка, плац для занятий строевой подготовкой и полоса препятствий. Выполнено строительство 1-й очереди Аллеи Славы. На следующем этапе запланировано установить бюсты российских полководцев и построить стЕну Бессмертного полка. Это будет своеобразный мемориал местного значения. Также переоборудовали главный холл школы, где появилась картинная галерея, обновили школьные автобусы, а на территории нашли место для стоянки транспорта.

В планах - строительство актового зала, а также мастерских для занятий творчеством, судомоделированием и робототехникой. В дальнейшем руководство школы планирует обустройство небольшой лодочной станции на водоеме поселка для обучения учащихся гребле.