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Общество31 мая 2021 16:33

С 1 июня льготники Абинска смогут ездить в автобусах по социальной пластиковой карте

Оплатить проезд можно также при предъявлении документов
София ФОМЕНКО
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Пластиковыми картами могут пользоваться все льготные категории жителей

Пластиковыми картами могут пользоваться все льготные категории жителей

Льготники Абинска с 1 июня смогут ездить в транспорте по социальной пластиковой карте. Такая возможность появилась благодаря введению безналичной системы оплаты проезда от компании «ЧАС ПИК».

- Пластиковым социальным проездным могут воспользоваться льготные категории граждан. Оплата проезда осуществляется при предъявлении документа, дающего право на льготу, - уточнили в пресс-службе мэрии города.

Получить, обменять или восстановить после утери карту можно в отделениях «Почты России» по адресу: город Абинск, улица Советская, 148 и улица Мира, 202.

Уточнить всю нужную информацию о приобретении можно по телефону 8-800-700-25-27 с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.