Жители и гости Анапы смогут четыре месяца ездить на автобусах со скидкой

Фото: пресс-служба администрации Анапы

C 1 июня до 30 сентября 2021 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте Анапы со скидкой в четыре рубля. Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в общественном транспорте, оборудованном устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Акция запущена платежной системой «Мир» при поддержке Администрации города Анапа, транспортного оператора ООО «Сервис-Проф», а также Сбербанка как банка-эквайрера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем для оплаты проезда в общественном транспорте. При этом оплата проезда со скидкой доступна держателям бесконтактных карт «Мир» любого банка. На текущий момент 158 банков выпускают карты «Мир».

Скидка действует на маршрутах местных перевозчиков, которые реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте.