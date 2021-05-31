ВТБ на Кубани и в Адыгее увеличил объем кредитования населения на 40%

По итогам 1 квартала 2021 года ВТБ предоставил жителям Краснодарского края и Республики Адыгея 11,6 тыс. займов на сумму 11,4 млрд рублей. Объем выдач в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40%, а число - на 30%. Розничный кредитный портфель достиг 96,6 млрд рублей (+4% с начала года).

Максимальный спрос был зафиксирован на кредиты наличными. На них приходится свыше половины от общей суммы выданных займов. За три месяца 2021 года свыше 9 тыс. кубанцев и адыгейцев оформили потребительский кредит в ВТБ. По отношению к январю-марту прошлого года объем продаж увеличился в 1,7 раза, до 6,4 млрд рублей. Портфель кредитов в данном сегменте достиг 40,5 млрд рублей (+7%).

Более трети всей суммы выдач заняла ипотека. С января по март банк предоставил населению 1,9 тыс. жилищных кредитов на 4,2 млрд рублей (рост +16%). При этом каждая вторая сделка была реализована по программе «Ипотека с господдержкой 2020». За отчетный период клиентам по льготной ставке было предоставлено свыше 1,1 тыс. кредитов на сумму 2,33 млрд рублей. В итоге, ипотечный портфель превысил отметку 47,6 млрд руб. (+2%).

Объем кредитов для покупки автомобилей за январь-март вырос на 7%, до 860 млн рублей. Таким образом, портфель автокредитования удалось нарастить по итогам 1 квартала до 5,5 млрд рублей.

В части размещения средств розничные клиенты банка активнее всего вкладывались в инвестиционные инструменты: объем средств вырос с начала года на 19%, до 62,4 млрд рублей. Всего ресурсный портфель физлиц достиг значения 158,7 млрд рублей (рост +2%).

-В первом квартале наблюдался повышенный интерес ко всем кредитным продуктам банка. Это говорит о том, что покупательская способность граждан в курируемых регионах восстановилась и уже превышает допандемийные значения. Сейчас мы видим, что этот тренд сохраняется, и в апреле-мае показатели продолжили динамично расти. Со своей стороны ВТБ оперативно реагирует на все рыночные изменения, исходя из потребностей и комфортных ценовых параметров для клиентов. Поэтому банк в этом году неоднократно снижал ставки по ключевым направлениям розничного кредитования, в том числе и по ипотечным госпрограммам. Кроме того, мы продолжаем совершенствовать дистанционные сервисы обслуживания и развивать жилищную экосистему, - резюмировал Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея.