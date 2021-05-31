«Единая Россия» сообщила о первых результатах праймериз

Фото: Единая Россия

«Единая Россия» провела самое масштабное предварительное голосование в истории политической системы России. Почти 12 миллионов избирателей по всей стране выбрали кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму.

Среди претендентов было рекордное число новых лиц и только 25% были из рядов действующих депутатов, сообщает nashgorod.ru. Также в праймериз участвовало беспрецедентное количество волонтеров и работников социальной сферы.

По словам политолога Алексея Чеснакова, ЕР выбрала курс на обновление партии на всех уровнях власти.

- Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный, – отметил он.

Чеснаков считает, что интерес граждан к праймериз подстегнула возможность проголосовать онлайн. По его мнению, эту технологию необходимо применять в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив.

Его точку зрения разделяет президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. По его словам, людей привлекает возможность голосовать из любого удобного места, поэтому электронное голосование может прижиться и после пандемии.

Специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов отметил, что система электронных праймериз оказалась надежной и безопасной.

- Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали, — заявил эксперт.

Отмечается, что количество нарушений на предварительном голосовании в сравнении с 2016 годом многократно сократилось. Это подтвердил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

- Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты, — заявил он.

По словам специалиста, в среднем конкурс составил 13 человек на место, а иногда даже 29 человек. Это говорит о высокой конкуренции кандидатов.

Как сообщает сайт ER.ru, списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

- Благодаря смешанной форме голосования, которая была на Кубани, большее количество жителей смогло отдать свой голос, - прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Кубани Николай Гриценко. - По предварительным данным, порядка 16 процентов избирателей Кубани приняли участие в предварительном голосовании. Если вспомнить аналогичные выборы в 2016 году – там явка была примерно 12 процентов.

На предварительном голосовании в этом году активность проявили не только избиратели. Всего было зарегистрировано 270 кандидатов. В целом конкурс составил 16 человек на место. А в некоторых одномандатных округах доходил до 29 человек на мандат. На выборах в 2016 году было 79 кандидатов (7-8 человек на место). Безусловно, изменился и портрет кандидата – на первый план вышли волонтеры, те, кто откликнулся в период пандемии на чужую беду. Каждый пятый кандидат у нас принимает участие в добровольческом движении.