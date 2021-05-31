В Краснодаре покажут арт-инсталляцию «Волна» из прибрежного мусора

Фото: Владимир Кандр

В краевом центре 5 июня покажут арт-инсталляцию «Волна» из прибрежного мусора. Ее создал скульптор и художник Владимир Кандр. Он собственноручно собрал три тонны мусора и сделал из них 5,5 метровую волну.

Открытие выставки в Краснодаре запланировано на 5 июня в 18:00. Скульптуру поставят по адресу Калинина, 368 в пространстве «Колос». Гостей ждут ди-джей сеты, напитки и фотосессия.

- Далее масштабный проект покажут в нескольких крупных городах России, Европы, Америки и ОАЭ, - сообщает автор инсталляции.