На Кубани 1 июня пройдет праздник «Яркие краски детства»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

1 июня в каждом муниципалитета Краснодарского края пройдет праздник «Яркие краски лета». Главное мероприятие запланировано в краевой столице в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы с 10:00 до 13:00.

В Краснодар приедут группы детей со всех районов – одаренные, победители творческих и интеллектуальных конкурсов и олимпиад, а также ребята из малообеспеченных, приемных, опекаемых семей, воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов.

Детей Кубани ждет большая развлекательная программа – театральная квест-прогулка, «Мастерская активности», «Танцевальный марафон», «Волшебный мир театра» и соревнования на велосипедах. А еще ребятам расскажут о разных секциях и креативных группах, куда они смогут записаться позже.

В конце детей ждут творческие представления и награждения за различные региональные конкурсы. Кроме того, на протяжении всего дня школьников ждут бесплатное мороженое и аттракционы.