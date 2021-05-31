В Сочи спасатели эвакуировали с гор туристку с больными почками

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Молодая пара из Москвы отправилась в туристический поход на хребет Ачишхо в Сочи. Неподалеку от перевала Медвежьи ворота на высоте 1920 метров девушке стало плохо, на помощь пришел муж – он вызвал спасателей. Мужчина рассказал, что на второй день похода его жена стала жаловаться на боль в спине и слабость. Он сообщил, что незадолго до похода у нее был пиелонефрит.

- Спасатели и медик ЮРПСО МЧС России выехали в предполагаемый район поиска. Доехав на автомобиле высокой проходимости до Хмелевских озер, дальше продолжили путь пешим порядком, - рассказывают «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Девушка сильно продрогла, спасатели укутали ее в изотермическое одеяло и уложили на носилки. Транспортировка до машины с гор заняла шесть часов, после чего пострадавшую передали медикам. Сейчас она находится в больнице.