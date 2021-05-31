Геленджик на сутки оставят без питьевой воды

К жителям курорта обратились с просьбой организовать необходимый запас воды Фото: Юлия БАРАНОВА

В Геленджике 2 июня отключат на сутки питьевую воду. Это связано с работами по замене магистрального водовода, сообщили в Instagram «Концессий водоснабжения»

Таким образом, продолжается масштабная реконструкция Троицкого группового водовода. Здесь проведут врезку нового участка трубы.

- С 8:00 2 июня и до 8:00 3 июня водоснабжение в сторону Геленджика будет полностью остановлено, - говорится в сообщении.

Водоснабжение планируется полностью восстановить после завершения работ в течение шести часов. Столько же времени потребуется на заполнение резервуаров чистой воды.

Зона отключения: от Кабардинки до улицы Садовой. В остальных районах возможно снижение давления воды.

К жителям курорта обратились с просьбой организовать необходимый запас воды.