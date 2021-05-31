На Кубани пятиклассник нашел в лесу пистолет

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В Новороссийске пятиклассник нашел в лесу пистолет. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик гулял в селе Мысхако, в лесном массиве районе виноградников. Ребенок под деревом наткнулся на пистолет со следами коррозии и 36 боевых патронов 9 мм.

- Оружие предположительно травматическое, оно направлено на экспертизу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани мужчина нашел в корнях дерева пистолет-пулемет. Он принес оружие в полицию.