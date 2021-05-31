Даму госпитализировали Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи местной жительнице сожгли глаз, брызнув из перцового баллончика. Женщина доставлена в больницу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

43-летняя сочинка ввязалась в 02:00 в драку с неизвестными в Комсомольском сквере. Когда ее доставили в приемное отделение стационара, врачи диагностировали у женщины многочисленные ушибы головы и тела. Но больше всего медиков беспокоила серьезная травма глаза - химический ожег первой степени. Пострадавшая пояснила, что участники потасовки брызнули ей из перцового баллончика прямо в глаз. Причину конфликта она не уточнила.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.