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В Сочи произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 250 квадратных метров. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:26 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Загородная. Через минуту к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения огнеборцев.

В 21:35 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что горит 2-этажный жилой дом. На тушение было подано четыре ствола "Дельта", привлечены два звена ГДЗС, силы и средства от МЧС России: шесть единиц техники, 19 человек личного состава.

- В 22:04 огонь был локализован, в 22:07 ликвидировали открытое горение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.