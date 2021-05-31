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В Анапе пенсионер за рулем иномарки устроил аварию с шестью автомобилями. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Шевроле Авео» ехал навстречу автомобилям по дороге с односторонним движением. Сначала он врезался в стоящие у обочины иномарки «Фольксваген Поло», «Опель Астра», «Хенде Солярис» и «Мазду 3», а затем въехал в приезжающий автомобиль «Шкода Рапид».

- Пенсионер госпитализирован и отправлен на медицинское освидетельствование, - уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.