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В Новороссийске во время земельных работ обнаружили мину. Боеприпас времен войны будет уничтожен. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мину нашли строители на территории гостиницы на Сухумском шоссе. Боеприпас находился на глубине 20 см. По словам саперов, это минометная мина времен Великой Отечественной войны, калибра 82 мм, без взрывной головки. Ее корпус был изъеден ржавчиной.

- Боеприпас эвакуирован саперами десантного полка для дальнейшего уничтожения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В ходе обследования местности других мин не обнаружено.