Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи в 2021 году планирует принять 6,5 млн туристов. В летний сезон заполняемость здравниц достигнет 95%. Об этом журналистам сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

– Турпродукт нашего курорта – это большие возможности сочинских санаториев в плане отдыха и оздоровления, более 200 пляжей и современные горнолыжные комплексы, туристические маршруты для любителей активного отдыха, рекреационные объекты показа на особо охраняемых природных территориях – напомнил мэр.

По его словам, сейчас город готовится запустить официальный туристический портал популяризации Сочи как международного туристического центра на отечественном и моровом рынке, – подчеркнул мэр курорта Алексей Копайгородский.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Сочи поселили 6,59 млн гостей.