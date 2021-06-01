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Общество1 июня 2021 0:54

В Сочи задержан руководитель закрытого образовательного центра в Абхазии

Полиция проводит проверку
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сочи задержан руководитель закрытого абхазского образовательного центра. Полиция проводит проверку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

- Директор центра задержан, - подтвердил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее семейно-образовательный центр был закрыт по решению МВД Абхазии. Поводом для этого стало сообщения одного из российских телеканалов о возможных неправомерных действиях директора в отношении воспитанников.