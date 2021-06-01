На Кубани две школьницы угнали машину у родителей и попали в аварию

Скриншот с видео instagram.com/kanevrep

События разворачивались 31 мая в станице Челбасской Каневского района. Две школьницы взяли машину родителей и поехали кататься по станице. Но рассекали по местным дорогам они не долго, в один момент машина съехала на обочину и протаранила столб. А подружки вышли из дымящейся иномарки и с поникшими головами поспешили уйти с места аварии. ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения.

- По предварительным данным, 15-летняя девочка на Hyundai потеряла управление, съехала с дороги и врезалась в электроопору. В машине также находилась несовершеннолетняя пассажирка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Школьницы не пострадали. С девочками теперь будут разбираться сотрудники ПДН. А родителям грозит штраф до 30 тысяч рублей за передачу авто, не имеющему водительского удостоверения.