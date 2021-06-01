В Сочи сносят восемь самостроев

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В Сочи продолжают демонтировать незаконные капитальные постройки. Так, в настоящее время на курорте одновременно сносят восемь самостроев. Здания убирают на улицах Черноморской, Клубничной, Бамбуковой, переулке Лечебном, в микрорайонах Мацеста и Энергетик-Изумруд.

- Все объекты демонтируются в соответствии с судебными решениями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также в мэрии добавили, что в ближайшее время будут сносить самострой в селе Раздольном. Это многоквартирный дом, который возводился на участке для ИЖС.

С начала 2021 года в Сочи выявлено более 100 объектов самовольного строительства.

- На сегодняшний день в производстве судов разных инстанций находится 536 исковых заявлений о сносе незаконно возведенных построек, - добавили в мэрии.