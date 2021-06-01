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Происшествия1 июня 2021 9:18

На Кубани задержали 72-летнюю старушку-карманницу

Женщина промышляла кражами на рынке не один год
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

В Крымске задержали 72-летнюю жительницу Краснодара. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражи. Старушка на центральном рынке города похищала кошельки с деньгами.

- Женщина повредила пакет потерпевшей и вытащила кошелек у 76-летней пенсионерки. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные виды преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по Крымскому району.

Уголовное дело передано в суд. Старушке-карманнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Криминал