На Кубани задержали 72-летнюю старушку-карманницу

Дело направлено в суд

В Крымске задержали 72-летнюю жительницу Краснодара. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражи. Старушка на центральном рынке города похищала кошельки с деньгами.

- Женщина повредила пакет потерпевшей и вытащила кошелек у 76-летней пенсионерки. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные виды преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по Крымскому району.

Уголовное дело передано в суд. Старушке-карманнице грозит до пяти лет тюрьмы.