Погода в Краснодаре на 1 июня 2021 года: ожидаются грозы и морозы

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По прогнозам синоптиков, это лето станет одним из самых холодных на юге России за несколько лет. С начала июня столбики термометров в Краснодарском крае резко рванут внизу, а регион накроет «дождливый» циклон. Распогодится на Кубани только к концу месяца.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 1 июня 2021 года.

- Ожидается кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра днем составят 14 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха – 24 градуса.