В Краснодаре 27 предприятий получили знак качества «Сделано на Кубани»

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На Кубани прошел VII краевой конкурс «Сделано на Кубани». Победителями стали 99 предприятий, из которых 27 – краснодарские.

- Знак качества «Сделано на Кубани» - это гарантия качества и безопасности продукции. Производители смогут использовать его в рекламных целях в течение двух лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В числе победителей оказались ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов», ООО «Кондитерская фабрика «Любимая Кубань», ООО «Есения-Мебель», ООО «Краснодарская монтажная компания «Сети-Макс», ООО «Кубанский агробиокомплекс», ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» и другие.

Стоит отметить, что обладатели знака «Сделано на Кубани» могут воспользоваться системой преференций и льгот – займы по низкой ставке, участие в выставках, содействие в поиске иностранного партнера.