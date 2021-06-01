В Геленджике, Новороссийске и Крымске на сутки отключат воду

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый участок Троицкого группового водопровода планируют ввести в эксплуатацию. Врезать трубу будут 2 июня. В связи с этим на сутки полностью отключат воду в трех городах Кубани.

- В настоящий момент вводят в эксплуатацию новый 11-километровый участок. В связи с работами по врезке нового участка магистрального водопровода в Геленджике, Новороссийске и Крымске полностью приостановят водоснабжение. Его не будет с восьми утра 2 июня до восьми утра 3 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жителям городов рекомендуют запастись водой. Подвозить воду к многоквартирным домам будут по заявкам от управляющих компаний.

Планируется, что после ввода в эксплуатацию нового участка Троицкого группового водопровода жителям Геленджика, Новороссийска и Крымска увеличится объем подачи воды.

КОНКРЕТНО

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