МЧС предупредило о надвигающемся на Кубань шторме 1 июня

Лить будет всю неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае предупредили о резком ухудшении погоды. В регионе прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом, также ожидается усиление ветра до 22 м/с.

- На территории края действуют штормовые предупреждения. 1 июня ожидается ливень. На реках возможен подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, а на побережье – формирование смерчей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС работает в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативного штаба, оперативных групп, используются современные информационные ресурсы, в том числе автоматаческие гидрологические датчики и космический мониторинг.

Спасатели рекомендуют следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по «01» и «101» с мобильных.