24 кубанских спортсмена стали мастерами спорта России

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Список мастеров спорта России пополнили 24 кубанских спортсмена. Награждение прошло в Краснодаре. Удостоверения и медали вручил спортсменам замгубернатора Александр Власов.

- Наш край – заслуженный лидер по количеству чемпионов. А поддержка губернатора дает нам понять, что Кубань добьется еще больших результатов, - сказал Александр Власов.

Согласно приказу минспорта России, почетные звания мастеров спорта получили 24 спортсмена из разных областей – от эстетической гимнастики до лапты. Кроме того, на церемонии подвели итоги зимнего фестиваля ГТО среди тех, кому больше 18 лет. Лучшими стали участники из Ейского, Гулькевичского и Кавказского района.