Температура воды в Черном море 1 июня 2021: купальный сезон откладывается на неопределенное время Фото: Виталий КАРНАУХ

Температура воды в Черном море еще не подходит для купания. Из-за «дождливого» циклона, который обрушился на Кубань в начале месяца, купальный сезон в регионе откладывается на неопределенный период.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 1 июня 2021

Сильнее всего морская гладь прогрелась в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Здесь температура воды составляет 19 градусов. Не сильно холоднее в Туапсе. Здесь термометры показывают 18 значений. Холоднее всего в Сочи. Здесь воды прогрелась всего до 16 градусов.

Отметим, что наиболее комфортная температура для купания – около 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня, но нынешний год станет исключением.