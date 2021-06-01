Сбер и Министерство экономики Краснодарского края договорились о реализации ESG-проектов

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Соглашение о сотрудничестве подписали Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко. Документ предусматривает взаимодействие в целях внедрения ESG-принципов в организациях и предприятиях Краснодарского края.

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея:

«Сбер последовательно внедряет ESG-принципы: мы снижаем углеродный след своих отделений, реализуем социальные и экологические проекты, выделяем средства на строительство очистных сооружений. Сотрудничество с Министерством экономики Краснодарского края по реализации ESG-принципов поможет нам ускорить процесс формирования культуры ответственного потребления и финансирования на предприятиях Краснодарского края. В перспективе внедрение ESG-принципов поможет бизнесу Кубани получить доступ к льготному финансированию со стороны банковского сектора. Так, один из пунктов Соглашения предусматривает разработку программы кредитования со сниженной процентной ставкой для социально-ответственных компаний, в том числе для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Алексей Юртаев, министр экономики Краснодарского края:

«Сегодня мы подписали соглашение c крупнейшим банком России – Сбером. Финансовая организация будет поддерживать проекты, которые ориентированы на реализацию национальных целей, определенных президентом. Сегодня экологические, социальные и вопросы корпоративного управления обозначены ключевыми в обеспечении устойчивого развития не только компаний, но и регионов, современного общества. Если предприятие соответствует критериям – оно получит финансирование на более комфортных «дешевых» условиях».

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

ESG — стратегия работы бизнеса, основанная на трех принципах: Environmental, Social and Corporate Governance (окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Экологические критерии определяют, как компания выступает в сфере воздействия на окружающую среду и природоохранной деятельности. Социальные критерии исследуют, отношения с сотрудниками, поставщиками, клиентами и сообществами, в которых он работает. Управление касается руководства компании, оплаты труда руководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров. Сбербанк начал свою ESG-трансформацию в 2020 году, а также утвердил ESG-стратегию, которая стала частью общей стратегии развития группы до 2023 года.