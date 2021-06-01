В Темрюкском районе бывший заключенный украл велосипед за 120 тысяч, чтобы доехать домой

43-летний житель соседней республики вышел из тюрьмы и не смог купить билеты на поезд домой. Он стал бродить рядом с многоквартирными домами, пока рядом с одним не нашел велосипед. Он вскрыл замок и отправился на новеньком транспорте Norco домой к родным.

Однако это действие не осталось незамеченным. Хозяин велосипеда обратился в полицию. Он рассказал, что транспортное средство стоит 120 тысяч рублей, и дарить его он не намерен. Дежурные наряды взялись за поиски, и вскоре задержали злоумышленника.

- Сейчас в отношении задержанного возбудили новое уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вернуться домой бывшему заключенному так и не удалось.