Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 1 июня выросло на 97

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 1 июня за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 97 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Армавир, Новороссийск и Брюховецкий район. Здесь выявили 17, 12, 11 и семь инфицированных соответственно. В Белореченском выявили пять человек с коронавирусом, в Ленинградском – четыре. По три заболевших в Сочи, Лабинском и Тихорецком районах.

- По два инфицированных оказалось в Туапсинском, Выселковском, Динском, Красноармейском, Крыловском, Староминском, Славянском, Усть-Лабинском и Мостовском районах. Единичные случаи зафиксированы в Геленджике, Ейском, Кавказском, Кущевском, Курганинском, Отрадненском, Северском и Павловском районах, - сообщили «КП»-Кубань» в оперштабе.

В стационаре с COVID-19 остаются 968 человек, на дому лечатся 993 человека.