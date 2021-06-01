В поселках Сочи создадут 15 эко-курортов

Сейчас похожая туристическая точка уже есть в поселке Солох-Аул Фото: София ФОМЕНКО

В каждом поселки вблизи Сочи появятся новые туристические точки. В каждой из них покажут свои гастрономические особенности. Первым объектом станет село Пластунка, которое станет экофермой. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель руководителя департамента курортов Сочи Кирилл Сазонов.

- Мы планируем на базе каждого села сделать рекреационные зоны, которые будут обладать своими особенностями. Программа развлечений будет зависеть от этнографического состава – то есть если в поселении преобладают греки, то гости будут угощаться греческой кухней. Так все жители сел смогут рассказать о своей кухне и особенностей приема гостей, - рассказывает Сазонов.

Сроки реализации пока неизвестны. Пилотно этот проект стартовал в 2019 году на базе села Солох-Аул в Лазаревском районе. Он станет примером для других пунктов.