Фотовыставка из цикла «Путешествуйте дома», посвященная «Роза Хутор», открылась в Москве

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» и горный курорт «Роза Хутор» представляют совместный проект - фотовыставку «ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ДОМА. РОЗА ХУТОР: ЛЕТОМ В ГОРЫ!». Экспозиция развернулась в зоне отдыха «Борисовские пруды» - на территории огромного пейзажного парка на берегах одноименного пруда на юге Москвы. Великолепные природные пейзажи фотоэкспозиции перекликаются с пейзажами парка.

«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Сегодня является признанным лидером отрасли, лучшим горнолыжным курортом России по версии World Ski Awards, обладает наградой Travellers’ Choice (Выбор путешественников) сервиса TripAdvisor. Развитие природного туризма для «Роза Хутор» является приоритетной задачей, как и стремление сохранить удивительную красоту этих мест для будущих поколений. Развивая туристическую инфраструктуру, курорт следует стандартам экологической эффективности – «Зеленому коду». Это отражает его приверженность принципам минимизации воздействия на окружающую среду и сокращения потребления ресурсов при условии предоставления гостям возможностей для комфортного и безопасного отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Посетители выставки увидят захватывающие дух горные ландшафты и цветущие альпийские луга; «прогуляются» над пропастью по подвесному мосту; познакомятся с Парком водопадов «Менделиха», где можно увидеть семь уникальных водопадов; поднимутся на высоту 2320 метров над уровнем моря - на знаменитую смотровую площадку Роза Пик; насладятся грандиозными видами на вершины Главного Кавказского хребта.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отметил: «Я рад возможности познакомить москвичей с летними объектами и активностями курорта. Они открываются постепенно в зависимости от готовности и погодных условий. Летний сезон на «Роза Хутор» продолжается почти до ноября. Уверен, что каждый наш гость всегда найдет себе занятие по душе, проникнется уникальной атмосферой нашего курорта, почувствует оздоровительный эффект отдыха среди горных вершин».

Выставка в парке «Борисовские пруды» открыта с 30 мая по 30 июня. Вход свободный!