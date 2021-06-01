В поездах к морю появятся детские библиотеки

Фото: архив "КП"

С 1 июня передвижные детские библиотеки появятся в поездах Красноярск-Адлер и Красноярск-Анапа. Две тысячи книг будут доступны в 62 составах и 22 поездах. Среди них – работы Агнии Барто, Самуила Маршака, Александра Волкова, Марка Твена, Джоан Роулинг и других. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

- Чтобы получить книгу, нужно обратиться к проводнику, - уточняют в пресс-службе.

Отметим, что детские библиотеки появились в поездах в январе 2018 года. Они доступны в поездах Адлер – Москва, Нижний Новгород – Адлер и других.