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Общество1 июня 2021 13:42

В поездах к морю появятся детские библиотеки

Там будут доступны две тысячи книг
София ФОМЕНКО
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

С 1 июня передвижные детские библиотеки появятся в поездах Красноярск-Адлер и Красноярск-Анапа. Две тысячи книг будут доступны в 62 составах и 22 поездах. Среди них – работы Агнии Барто, Самуила Маршака, Александра Волкова, Марка Твена, Джоан Роулинг и других. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

- Чтобы получить книгу, нужно обратиться к проводнику, - уточняют в пресс-службе.

Отметим, что детские библиотеки появились в поездах в январе 2018 года. Они доступны в поездах Адлер – Москва, Нижний Новгород – Адлер и других.