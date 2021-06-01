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Происшествия1 июня 2021 13:51

В Павловском районе в ДТП с грузовиком пострадала 12-летняя девочка

В больницу попали еще два человека
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась ранним утром 31 мая на трассе в Павловском районе. По предварительным данным, там 64-летний водитель за рулем «Хонда СРВ» врезался в грузовик отечественного производства на повороте.

- В результате ДТП пострадали три человека – 64-летняя и 12-летняя пассажирки «Хонды», а также 29-летняя пассажирка грузовика, - рассказали «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех пострадавших госпитализировали. Точные причины аварии выясняют правоохранители.

ДТП