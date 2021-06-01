Роспотребнадзор и Всероссийский детский центр «Орленок» стали партнерами в рамках проекта «Здоровое питание»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Специалисты Роспотребнадзора, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» и ВДЦ «Орлёнок» разработали серию пилотных образовательных программ для детей «Основы здорового питания», направленных на формирование культуры питания и развитие устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни.

Программа реализуется в ВДЦ «Орлёнок» с марта 2021 года и включает в себя обучающие лекции, кулинарные мастер-классы, фестиваль-конкурс «Национальная кухня России», образовательные стажировки с возможностью изучения правил составления здорового рациона и выбора качественной и безопасной продукции, а также встречи с амбассадорами и экспертами проекта.

В Роспотребнадзоре отметили, что для ведомства это интересное и полезное партнерство. За год центр посещают свыше 20 тысяч детей. Они могут не только хорошо отдохнуть, но и получить новые знания и полезную информацию. Уникальность ВДЦ «Орлёнок», подчеркнули в ведомстве, состоит в его образовательных программах.

Накануне Дня защиты детей в ВДЦ «Орлёнок» прошло рабочее совещание, где участники обсудили важность просветительской работы, возможность дальнейшего развития совместных образовательных программ и обмена информационными материалами. Представители проекта «Здоровое питание» и ВДЦ «Орлёнок» договорились о разработке методических рекомендаций, игровых и дидактических материалов о здоровом питании для работы с детьми. В рамках партнерства планируется проведение серии онлайн-лекций и семинаров с участием специалистов Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» для сотрудников «Орлёнка» (педагогического состава, вожатых и т. д.), детей разных возрастов, а в дальнейшем – возможность создания отдельной программы обучающих семинаров и курсов повышения квалификации по вопросам организации здорового питания.

«У детей формируются определенные пищевые стереотипы и привычки, не всегда правильные, поэтому просветительская работа в этой области крайне важна. Она должна быть выстроена грамотно и в то же время интересно для восприятия. Я искренне благодарю наших партнеров за консультации по реализации программы и оказание методической помощи в работе с детьми. «Орлёнок» очень рад присоединиться к проекту Роспотребнадзора «Здоровое питание» – вместе мы закладываем прочный фундамент здорового и счастливого будущего наших детей», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Участниками программы «Основы здорового питания» с марта 2021 года уже стали более двух тысяч детей из разных регионов России. Планируется, что до конца года обучение пройдут более 20 000 ребят.

О ВДЦ «Орлёнок»

Всероссийский детский центр «Орлёнок» находится в Краснодарском крае, в 45 километрах от города Туапсе, на берегу Черного моря. Общая территория центра – 253 га.

За год в «Орлёнке» проходит 13 смен, каждая из которых длится 21 день. Их участниками становятся свыше 20 тысяч ребят из России, стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет. В 2012 году «Орленку» был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Он является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.

В Центре ежегодно реализуется около 100 образовательных программ различной направленности, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровней, организуются спортивные соревнования, встречи со звездами кино, театра, телевидения, олимпийскими чемпионами, космонавтами, деятелями искусства, политиками, писателями и художниками.

Справочно

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания различных категорий граждан.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» ведется контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции. Оборудовано 89 испытательных лабораторных центров. Исследуются 15 групп пищевой продукции, каждая по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.).

Планируется, что в ходе реализации проекта более 30 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового и сбалансированного питания.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте www.здоровое-питание.рф