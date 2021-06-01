69-летний житель Кубани напал на друга и отправился в колонию на 7 лет

Жителя Красногвардейского района приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии особого режима за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд и следствие установили, что 28 ноября 2020 года 69-летний осужденный распивал спиртное со своим знакомым в своем доме по улице Пионерской в ауле Хатукай. В какой-то момент между друзьями вспыхнула ссора, из-за которой хозяин дома набросился на обидчика с ножом.

- Он кухонным ножом нанес не менее 13 ударов в область лица и шеи мужчины, который оказал активное сопротивление, вырвал из рук нападавшего нож и покинул дом, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевший остался жив благодаря своевременной помощи медиков.