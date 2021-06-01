Мэр Краснодара победил на праймериз «Единой России»

Теперь впереди выборы в Госдуму Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 июня определился список победителей предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Госдуму. Мэр Краснодара Евгений Первышов занял лидирующую позицию. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого отделения партии.

- В праймериз региона приняли участие почти 774 тысячи избирателей, что составляет около 18 процентов от их общего числа. Онлайн проголосовали более 289 тысяч, - сообщается со ссылкой на секретаря отделения Николая Гриценко.

Всего в праймериз зарегистрировано 270 кандидатов. В некоторых округах конкурс достигал до тридцати человек на место.