Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 16:32

Мэр Краснодара победил на праймериз «Единой России»

Точное количество голосов пока неизвестно
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь впереди выборы в Госдуму

Теперь впереди выборы в Госдуму

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

1 июня определился список победителей предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Госдуму. Мэр Краснодара Евгений Первышов занял лидирующую позицию. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого отделения партии.

- В праймериз региона приняли участие почти 774 тысячи избирателей, что составляет около 18 процентов от их общего числа. Онлайн проголосовали более 289 тысяч, - сообщается со ссылкой на секретаря отделения Николая Гриценко.

Всего в праймериз зарегистрировано 270 кандидатов. В некоторых округах конкурс достигал до тридцати человек на место.