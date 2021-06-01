Мэрия Сочи примет на отдых многодетную семью из Надыма

У семьи восемь детей, каждый из которых занимается музыкой и активными видами спорта Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Власти Сочи примут на курорте многодетную семью Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа. Помощь в перелете им помог организовать президент России Владимир Путин. Об этом журналистам ТАСС сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- Мы с большой радостью примем на курорте Сочи замечательную семью Геннадия Гавриленко, обеспечим самый достойный отдых, чтобы и дети, и родители смогли поправить здоровье и вернуться домой с лучшими впечатлениями от города и нашего Черного моря, - отметил глава Сочи.

Напомним, президент предложил помощь Геннадию Гавриленко во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Во время беседы, глава семейства сказал, что собрался везти детей на юг России на машине за пять тысяч километров. Путин отметил, что такая поездка будет непростой и предложил организовать россиянам перелет в Сочи или Геленджик.