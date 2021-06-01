В Краснодаре начался капитальный ремонт стадиона «Кубань»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре начался ремонт стадиона «Кубань». Сейчас там практически закончили работы на западной трибуне и в краевом «Центре паралимпийской подготовки». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Стадион «Кубань» всегда был местом притяжения болельщиков и спортсменов региона. Капитальный ремонт и замена оборудования позволят объекту вновь стать центром культурной и спортивной жизни. Работы идут в соответствии с графиком, – сказал вице-губернатор Александр Власов.

Работы ведутся по замене полов и электрооборудования, а также ведется отделка стен и потолков. До конца года планируют закончить реставрацию западных мачт освещения и заменить световое табло.